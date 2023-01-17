Каталоги Warner Music и Sony Music в России объединятся

Бывшие топ-менеджеры Warner Music Russia стали обладателями лейбла Kiss Koala. Об этом сообщает «Коммерсант».

Напомним, что данный лейбл управляет локальным каталогом компании Sony Music, которая ушла из России некоторое время назад.

Данная сделка предполагает, что российскими сборниками вышеуказанных фирм будет управлять одна команда. В итоге на рынок вышел новый дистрибьютор. Он будет конкурентом Zvonko Group и Believe.

По мнению специалистов, которых опросила газета, такой шаг принесет выгоду артистам – они увеличат свои гонорары.

Национальная федерация музыкальной индустрии отмечает, что доля Kiss Koala на российском музыкальном рынке может достигнуть 5-10%.