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2 часа назад

Бывшие топ-менеджеры Warner Music Russia купили лейбл Kiss Koala

Лера Букина

Бывшие топ-менеджеры Warner Music Russia стали обладателями лейбла Kiss Koala. Об этом сообщает «Коммерсант».

Каталоги Warner Music и Sony Music в России объединятся
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Напомним, что данный лейбл управляет локальным каталогом компании Sony Music, которая ушла из России некоторое время назад.

Данная сделка предполагает, что российскими сборниками вышеуказанных фирм будет управлять одна команда. В итоге на рынок вышел новый дистрибьютор. Он будет конкурентом Zvonko Group и Believe.

По мнению специалистов, которых опросила газета, такой шаг принесет выгоду артистам – они увеличат свои гонорары.

Национальная федерация музыкальной индустрии отмечает, что доля Kiss Koala на российском музыкальном рынке может достигнуть 5-10%.

Ранее осенью британская газета Guardian сообщила, что руководство российских подразделений американской звукозаписывающей компании Warner Music пыталась заключить сделки с артистами, несмотря на приостановку бизнеса в РФ.

Компании,Коммерсант,
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