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1 час назад

WSJ: Маск предстанет перед судом из-за твита о выкупе акций Tesla в 2018 году

ТАСС

Илон Маск предстанет перед судом из-за твита, в котором он рассуждал о возможном приобретении всех акций компании по производству электромобилей Tesla. Об этом в понедельник вечером сообщила газета The Wall Street Journal.

Маск предстанет перед судом из-за твита об акциях Tesla
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В основе судебных разбирательств лежит сделанная в августе 2018 года публикация в Twitter, в которой Маск заявил, что "рассматривает возможность сделать Tesla частной компанией [путем выкупа акций] по цене в $420", напоминает издание. Сделка, общая стоимость которой составила бы около $72 млрд, не состоялась, но заявления о ней спровоцировали скачок цен на акции и "стоили инвесторам компании миллиардов долларов", из-за чего один из них Глен Литтлтон подал в суд на Маска и членов совета директоров Tesla, пишет газета.

По ее сведениям, Маск может быть вызван в суд в эту среду. В качестве свидетелей на заседании могут присутствовать председатель совета директоров Tesla Робин Денхолм, члены совета Айра Эренпрейс, Джеймс Мердок и младший брат Маска Кимбал.

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