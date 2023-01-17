Маск предстанет перед судом из-за твита об акциях Tesla

Илон Маск предстанет перед судом из-за твита, в котором он рассуждал о возможном приобретении всех акций компании по производству электромобилей Tesla. Об этом в понедельник вечером сообщила газета The Wall Street Journal .

В основе судебных разбирательств лежит сделанная в августе 2018 года публикация в Twitter, в которой Маск заявил, что "рассматривает возможность сделать Tesla частной компанией [путем выкупа акций] по цене в $420", напоминает издание. Сделка, общая стоимость которой составила бы около $72 млрд, не состоялась, но заявления о ней спровоцировали скачок цен на акции и "стоили инвесторам компании миллиардов долларов", из-за чего один из них Глен Литтлтон подал в суд на Маска и членов совета директоров Tesla, пишет газета.