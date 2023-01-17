Поставки «Газпрома» в Европу резко снизились с начала года

За первые две недели 2023 года поставки «Газпрома» в Европу снизились на 22 процента по сравнению с уровнем декабря. Об этом со ссылкой на собственные подсчеты, основанные на статистике «Газпрома», сообщает Reuters.

Фото: ПАО «Газпром» ПАО «Газпром»

Агентство учитывало поставки через украинскую газотранспортную систему (ГТС) и одну ветку «Турецкого потока», которая предназначена для потребителей на юге Европы.

Если в декабря совокупная прокачка составляла 91,9 миллиона кубометров в день, то с 1 по 15 января она опустилась до 63,7 миллиона кубометров. Источник, знакомый с экспортной статистикой российского монополиста подтвердил правильность подсчетов. Сама компания пока не раскрыла результаты за указанный период и не ответила на запрос.

В 2022 году поставки «Газпрома» в дальнее зарубежье опустились до уровня 100,9 миллиарда кубометров, что в полтора раза ниже показателей 2021 года. На таком уровне в Европу в 1990 году газ поставлял Советский Союз.

В текущем году ситуация, скорее всего, ухудшится, поскольку во многом результат прошлого года обеспечивал газопровод «Северный поток», остановленный в августе. Его восстановление находится под вопросом, а без него сохранить объемы поставок можно только при запуска газопровода «Ямал — Европа» или при резком увеличении поставок через Украину.

По оценке замдиректора «Центра экономики отраслей ТЭК» ЦСР Сергея Колобанова, хорошим результатом в 2023 году станут 70 миллиардов кубометров в год, даже с учетом увеличения прокачки в Китай. Однако на ситуацию может повлиять длительное падение поставок через Украину и снижение потребления в Турции, которая запускает добычу на месторождении «Сакарья».