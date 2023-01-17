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1 час назад

ФАС оштрафовала Apple на 1,2 миллиарда рублей

Елена Прошина

Федеральная антимонопольная служба оштрафовала Apple почти на 1,2 миллиарда рублей за навязывание использования ее платежной системы в приложениях разработчиков из России. Об этом сообщается на сайте ФАС.

ФАС оштрафовала Apple на 1,2 миллиарда рублей
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В службе напомнили, что признали Apple нарушившей антимонопольное законодательство РФ в июле 2022 года. До сих пор ФАС вел административное расследование по этому поводу. Во время него специалисты службы выяснили, что компания навязывала российским разработчикам приложений для IOS необходимость использовать на их платформах ее платежную систему.

«Правила App Store запрещали разработчикам iOS-приложений информировать клиентов внутри приложения о возможности оплаты покупок за пределами App Store и использовать альтернативные способы оплаты. Компания требовала, чтобы разработчики удаляли ссылки на свои интернет-ресурсы и изменяли функционал приложения так, чтобы форма регистрации не вела на внешние сайты. Иначе компания не допускала приложения в App Store», — отмечается в сообщении.

По итогам расследования ФАС оштрафовала Apple на сумму в размере 1 177 988 700 рублей. Компании необходимо оплатить его в течение двух месяцев.

Компании,ФАС России,Apple,
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