ФАС оштрафовала Apple на 1,2 миллиарда рублей

Федеральная антимонопольная служба оштрафовала Apple почти на 1,2 миллиарда рублей за навязывание использования ее платежной системы в приложениях разработчиков из России. Об этом сообщается на сайте ФАС.

В службе напомнили, что признали Apple нарушившей антимонопольное законодательство РФ в июле 2022 года. До сих пор ФАС вел административное расследование по этому поводу. Во время него специалисты службы выяснили, что компания навязывала российским разработчикам приложений для IOS необходимость использовать на их платформах ее платежную систему.