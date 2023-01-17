Райффайзенбанк ответил на требование Киева уйти из РФ

Raiffeisen Bank International ответил на требование Национального банка Украины уйти с рынка России. Там отметили, что процесс имеет сложности, передает «Прайм» .

В Райффайзенбанке указали, что не осуществляют никакой хоздеятельности на территории Донецкой и Луганской народных республик и Крыма. При этом в РФ действует дочерний банк, являющийся отдельным юрлицом и «обязан осуществлять деятельность согласно действующему в стране законодательству».