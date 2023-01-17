Райффайзенбанк ответил на требование Киева уйти из РФ

Raiffeisen Bank International ответил на требование Национального банка Украины уйти с рынка России. Там отметили, что процесс имеет сложности, передает «Прайм».
В Райффайзенбанке указали, что не осуществляют никакой хоздеятельности на территории Донецкой и Луганской народных республик и Крыма. При этом в РФ действует дочерний банк, являющийся отдельным юрлицом и «обязан осуществлять деятельность согласно действующему в стране законодательству».
«RBI рассматривает все стратегические возможности по будущему Райффайзенбанка России, в том числе тщательный спланированный выход из банка. Однако, учитывая сложность ситуации и, в том числе, ограничительные меры, установленные РФ, этот процесс продолжается», — подчеркнули в банке.
Там также заявили, что уже провели сокращение кредитования в России на четверть.