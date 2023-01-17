Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+8° в 
USD 68.66EUR 74.26
Войти в почту
2 часа назад

Маску предсказали риск потери миллиардов долларов из-за твитов

Lenta.ru

Основатель Tesla, SpaceX и глава Twitter Илон Маск рискует потерять миллиарды долларов в случае проигрыша суда по поводу его сообщений в социальной сети от 2018 года о планах выкупить акции Tesla и сделать компанию непубличной, предсказал профессор юридического факультета университета Мичигана Адам Причард в материале Bloomberg.

Маску предсказали риск потери миллиардов долларов из-за твитов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Илону с удовольствием вступает в бой. У него много денег, и, очевидно, он готов пойти на существенный риск», — добавил Причард, добавив, что Маск действительно мог верить в реализацию заявленного плана.

Истцами по делу о мошенничестве с ценными бумагами выступают инвесторы Tesla, которые обвиняют миллиардера в том, что он сознательно манипулировал стоимостью акций автогиганта с помощью сообщений в Twitter, из-за чего они потеряли большие деньги. Сам бизнесмен участвует в процессе как ключевой свидетель и должен будет дать показания в суде в среду 18 января.

В то же время судья Эдвард Чен уже назвал твиты Маска неправдивыми и безрассудными. Он пообещал попросить присяжных исходить из этой мысли с самого начала процесса.

Заявления по поводу выкупа акций Маск публиковал в Twitter в августе 2018 года, после чего начались скачки их стоимости. При этом бизнесмен утверждал, что финансирование для выкупа ценных бумаг автогиганта обеспечено, но в итоге сделка так и не состоялась. После этого комиссия по ценным бумагам и биржам США начала расследование против Маска, и он был вынужден покинуть пост главы совета директоров компании, сохранив за собой должность генерального директора.

Компании,Илон Маск,SpaceX,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители