Microsoft может сократить около 11 тыс. сотрудников

Корпорация Microsoft может сократить примерно 11 тысяч сотрудников в условиях замедления мировой экономики. Об этом во вторник сообщил телеканал Sky News со ссылкой на источник.

По его данным, Microsoft, в которой работают более 220 тыс. человек, рассматривает возможность сокращения примерно на 5% от числа своей рабочей силы, что составит около 11 тыс. мест. В то же время Sky News отмечает, что точные данные о возможном количестве уволенных сотрудников пока проверить нельзя.