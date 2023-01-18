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3 часа назад

РБК: "Газпром-медиа" досрочно продлил контракт Александру Жарову

ТАССиещё 4

Совет директоров "Газпром-медиа" досрочно продлил контракт гендиректора холдинга Александра Жарова на три года, до марта 2026 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании.

«Газпром-медиа» досрочно продлил контракт Жарову
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Для меня на самом деле в любой работе самое важное - чтобы меня это увлекало. То, чем я сейчас занимаюсь, меня сильно увлекает. Я занимаюсь будущим и кайфую от этого. Это делает тебя и моложе, и устремленнее", - заявил Жаров в интервью изданию.

Как напоминает РБК, Жаров возглавляет "Газпром-медиа" с 24 марта 2020 года, тогда контракт также был заключен на три года и истекал в марте 2023 года. Ранее Жаров был главой Роскомнадзора, а также занимал пост замминистра связи и массовых коммуникаций России.

Глава "Газпром-медиа" также рассказал РБК, что большой разницы между руководством бизнесом и работой на госслужбе нет. По его словам, в бизнесе гораздо больше свободы выбора инструментария, но и личная ответственность за бизнес-процессы гораздо выше. "У меня как гендиректора "Газпром-медиа" всего один KPI - это доходность компании. Это непросто, и к этому нужно было привыкнуть", - отметил Жаров.

Холдинг "Газпром-медиа" управляет девятью эфирными телеканалами (НТВ, ТНТ, ТВ-3, "Пятница!", ТНТ-4, "Матч ТВ", "Матч! Страна", 2х2, "Суббота!"), производством и дистрибуцией тематических телеканалов ("Ред медиа") и спортивных каналов "ГПМ матч", а также оператором спутникового и цифрового ТВ НТВ-плюс.

В цифровой среде холдинг представлен видеосервисом Premier, ОТТ-платформой спутникового оператора НТВ-плюс, видеоплатформой RuTube и другими сервисами.

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