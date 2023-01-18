Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+8° в 
USD 68.66EUR 74.26
Войти в почту
2 часа назад

Назван самый дорогой в мире бренд

Lenta.ruиещё 1

Amazon опередил Apple и стал самым дорогим брендом в мире в рейтинге Brand Finance Global 500. При этом за год компания Джеффа Безоса потеряла 51 миллиард долларов от своей стоимости (с 350,3 миллиарда долларов до 299,3 миллиарда).

Назван самый дорогой в мире бренд
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Стоимость бренда Apple упала на 16 процентов, до 297,5 миллиарда долларов. На третьем месте назван Google (281,4 миллиарда долларов), далее идет Microsoft (191,6 миллиарда) и Walmart (113,8 миллиарда долларов). В целом число технологических компаний в рейтинге сократилось до 48 с 50 после того как Twitter и Snapchat выбыли из рейтинга.

Одними из самых быстро развивающихся брендов стали Tesla (9-е место в рейтинге, 66,2 миллиарда долларов) и китайский конгломерат BYD (199-е место). В тройку самых дорогих российских брендов вошел Сбер (163-е место), «Газпром» (420-е) и «Лукойл» (457-е).

Глава Amazon Джефф Безос за прошлый год потерял 85 миллиардов долларов. В ноябре 2022 года компания провела сокращения.

Компании,Джефф Безос,Wal-Mart Stores,Amazon,Лукойл,Google,Газпром,Microsoft,Apple,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители