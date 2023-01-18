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1 час назад

Компания Mars продаёт непрофильный подмосковный завод

Говорит Москва

Американский производитель ищет покупателей на предприятие по производству соусов, которое не смогло обеспечить желаемых объёмов продаж и прибыли.

Компания Mars решила продать подмосковный завод
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Завод находится в Луховицах Московской области. Комплекс включает производственную линию мощностью 20 тысяч тонн соусов в год. Продавец оценивает актив в 370 млн рублей. Бренды в сделку не входят, утверждают источники «Коммерсанта».

Изначально предприятие выпускало супы под брендом «Гурмания», но в 2010 году этот продукт вывели с рынка, а завод перешёл на производство соусов Dolmio и Ben’s Original.

Компании,Коммерсант,
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