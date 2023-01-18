Озвучено число пришедших в Россию в 2022 году брендов

По итогам 2022 года на российский рынок пришло вдвое меньше иностранных брендов, чем в 2021-м. Об этом рассказал «Коммерсант».

В консталтинговой компании Nikoliers подсчитали, что в 2022-м в РФ появились девять новых зарубежных марок, а в 2021-м - 19.

В NF Group насчитали 11 новых иностранных брендов за прошлый год, а в CORE.XP - десять (по сравнению с 16-ю в 2021-м).

Среди новичков в Nikoliers указали турецкие бренды одежды Perspective и Ipekyol, марку турецкого текстиля для дома Efor, Twist и армянский бренд одежды Alex YVN, магазин спортивных товаров Li-Ning, сети косметики и парфюмерии L&L Skin и Vilhelm Parfumerie, кофейню Coffee Boom.

Глава направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежда Цветкова объяснила, что на рынок РФ приходит мало брендов из-за опасений иностранных инвесторов по поводу экономической ситуации и проблем с логистикой.

По подсчетам Nikoliers, за 2022 год бизнес в России полностью свернули 23 иностранных компании, еще 27 приостановили работу. Около 22 иностранных компаний, владеющих 31 брендом, продали свой российский бизнес холдингам из Турции, Китая и Ближнего Востока. В итоге магазины открылись под новыми вывесками.

На фоне украинского кризиса многие западные компании решили приостановить свою работу в РФ или покинуть российский рынок (часть из них также ушли из Белоруссии). Работу в стране прекратили Ford, BMW, IKEA, McDonald’s, Starbucks, H&M, Inditex (Zara, Bershka, Pull&Bear, Massimo Dutti, Stradivarius).

По оценке японских аналитиков Teikoku Databank, первое место по уходу бизнеса из РФ занимает Норвегия (российский рынок покинули 56 процентов компаний), на втором месте - Великобритания с 47 процентами.