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57 минут назад

Назван самый дорогой в мире бренд

Никита Бородкин

Amazon опередил Apple и стал самым дорогим брендом в мире в рейтинге Brand Finance Global 500. Возглавить список компании Джеффа Безоса не помешала даже потеря 15% своей стоимости за год — с 350,3 млрд до 299,3 млрд долларов.

Назван самый дорогой в мире бренд
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Стоимость бренда Apple упала на 16% — сейчас с 297,5 млрд долларов он находится на втором месте. Google с результатом в 281,4 млрд долларов занимает третье место. Пятерку лидеров замыкают Microsoft (191,6 млрд долларов) и Walmart (113,8 млрд долларов). В целом число технологических компаний в рейтинге сократилось с 48 до 50 — из него выбыли Twitter и Snapchat.

В список наиболее быстро развивающихся брендов попали Tesla, которая заняла 9-е место с 66,2 млрд долларами, и китайский конгломерат BYD, который расположен на 199 месте. Среди российских компаний самыми дорогими оказался Сбер (163 место), «Газпром (420 место) и «Лукойл» (457 место).

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Amazon.com Inc. планирует рекордно сократить штат сотрудников. Отмечалось, что данное значение превышает цифру, которая была обозначена ранее. Агентство называет данные сокращения крупнейшими в истории фирмы.

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