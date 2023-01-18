Назван самый дорогой в мире бренд

Amazon опередил Apple и стал самым дорогим брендом в мире в рейтинге Brand Finance Global 500. Возглавить список компании Джеффа Безоса не помешала даже потеря 15% своей стоимости за год — с 350,3 млрд до 299,3 млрд долларов.

Стоимость бренда Apple упала на 16% — сейчас с 297,5 млрд долларов он находится на втором месте. Google с результатом в 281,4 млрд долларов занимает третье место. Пятерку лидеров замыкают Microsoft (191,6 млрд долларов) и Walmart (113,8 млрд долларов). В целом число технологических компаний в рейтинге сократилось с 48 до 50 — из него выбыли Twitter и Snapchat.

В список наиболее быстро развивающихся брендов попали Tesla, которая заняла 9-е место с 66,2 млрд долларами, и китайский конгломерат BYD, который расположен на 199 месте. Среди российских компаний самыми дорогими оказался Сбер (163 место), «Газпром (420 место) и «Лукойл» (457 место).