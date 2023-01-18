В России закрывается сеть магазинов Westland

"Сеть будет закрыта, как только товарные остатки будут распроданы", - сказал он.

По словам представителя Westland, ранее сеть насчитывала более 50 магазинов по всей России и продавала товар, произведенный в Китае. В настоящее время, по данным сайта компании, работают по одному магазину в Новосибирске, Омске, под Краснодаром, а также пять магазинов в Москве и области, один - в Санкт-Петербурге. Интернет-магазин компании не работает.