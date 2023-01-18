Ежедневный доход Twitter сократился почти вдвое

Ежедневный доход компании Twitter, владеющей одноименной социальной сетью, сократился на 40% по сравнению с аналогичными показателями прошлого года из-за оттока рекламодателей. Об этом во вторник сообщил портал The Information.

По словам менеджера, отвечающего за рекламу в соцсети, Сиддхарта Рао, более 500 ведущих рекламодателей приостановили работу с компанией после того, как Илон Маск в конце октября приобрел Twitter.

В конце декабря портал Semaphore также писал, что компания находится в поиске новых инвестиций из-за оттока рекламодателей и приближающихся выплат по долгам. По его данным, управляющий директор семейного офиса владельца Twitter Илона Маска Джаред Бёрчалл предложил потенциальным инвесторам приобрести акции компании по цене $54,2. Столько же Маск заплатил за каждую акцию в октябре, чтобы сделать компанию частной.

Маск ранее сравнил компанию с терпящим крушение самолетом, "несущимся на высокой скорости к земле с горящими двигателями и неработающей приборной панелью". При этом он отметил, что проводимая им политика по сокращению расходов компании позволит завершить 2023 год без убытков.