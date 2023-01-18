Отельеры Антальи нашли способ снизить стоимость номеров

Отельеры Антальи нашли способ остановки существенного повышения стоимости недвижимости. По их мнению, нужно считать остающихся на длительный срок постояльцев гостиниц арендаторами, заявил агентству DHA глава Ассоциации отелей Антальи (ANTOP) Альп Озель, передает «Прайм».
«Можно сделать так, чтобы предоставляемые отелями квитанции и документы, подтверждающие проживание гостя, считались равнозначными контракту на аренду», — подчеркнул собеседник.
По его словам, в Анталье уже несколько районов закрыли для регистрации новых иностранцев в связи с превышением квоты иностранных граждан. Озель отметил, что им нужно экстренно искать квартиру для того, чтобы оформить вид на жительство. При этом, по его словам, граждане не всегда смотрят на цену.
Предлагаемая мера решит проблему с поиском жилья для иностранных граждан, считает собеседник. Он также прогнозирует снижение стоимости аренды в случае реализации инициативы.
Ранее сообщалось, что, по данным Бюро статистики Турции (TUIK), россияне в 2022 году купили в стране самое большое число квартир и других объектов недвижимости среди иностранцев — более 16 тыс.