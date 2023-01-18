Отельеры Антальи нашли способ снизить стоимость номеров

По его словам, в Анталье уже несколько районов закрыли для регистрации новых иностранцев в связи с превышением квоты иностранных граждан. Озель отметил, что им нужно экстренно искать квартиру для того, чтобы оформить вид на жительство. При этом, по его словам, граждане не всегда смотрят на цену.