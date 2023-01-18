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31 минуту назад

Названо число продолживших работать с Россией финских компаний

Лера Букина

Руководитель отдела статистики таможни Финляндии Олли-Пекка Пенттиля сообщил о сокращении числа финских компаний, которые продолжают работу с Россией. Падение значения за год оценивается в 85%, передает агентство «Прайм».

Названо число продолживших работать с Россией финских компаний
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Количество таких фирм составляет менее 100. Отмечается, что на конец прошлого года две трети финского импорта составляла никелевая руда. Ее российский «Норильский никель» перевозит на свое предприятие в финской Харьявалте. За ее транспортировку с 2023 года отвечает частный железнодорожный оператор.

Пенттиля также рассказал, каковы прогнозы по импорту из России на март. По его словам, он составит всего несколько десятков миллионов евро. Для сравнения: в аналогичный период прошлого года значение достигало 1,044 миллиарда евро.

Как уточнил представитель таможни, в связи с ограничениями против России финский товарооборот почти полностью стал выполняться морем. Он указал на официальное взаимодействие с российской таможней. Пенттиля отметил важность ведения диалога в данной ситуации.

Ранее российский торговый представитель в стране Антон Логинов заявил, что Финляндия недооценила влияние санкций на национальную экономику. По его словам, товарооборот с Россией в 2023 году может упасть до €4,5 млрд.

Компании,Антон Логинов,Норникель,
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