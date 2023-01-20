Google сократит 12 тысяч сотрудников

Американская корпорация Alphabet, владеющая поисковиком Google, сократит 12 тыс. сотрудников из-за экономического спада. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters.

Согласно служебному документу компании, который оказался в распоряжении агентства, сокращение затронет всю корпорацию, в том числе инженеров и менеджеров. Подобное решение было принято из-за потрясений в технологическом секторе, уточняет Рейтер.

На этой недели американский банк Goldman Sachs приступил к одному из крупнейших раундов сокращения 3,2 тыс. рабочих мест, корпорация Microsoft заявила о планах уволить примерно 10 тыс. сотрудников в 2023 году. Такие меры, по мнению экспертов, обусловлены замедлением мировой экономики, а также стремлением потребителей снизить свои расходы на цифровые продукты после периода пандемии.