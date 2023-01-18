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3 часа назад

В США арестовали одного из основателей криптобиржи Bitzlato

Елена Прошина

В Министерстве юстиции США сообщили, что в Майами был арестован один из основателей криптобиржи Bitzlato, россиянин Анатолий Легодимов. Об этом пишет РИА «Новости».

В США арестовали одного из основателей криптобиржи Bitzlato
Фото: UnsplashUnsplash

Легодимова обвиняют в обороте более 700 миллионов долларов незаконных средств. Согласно словам заместителя генпрокурора США Лизы Монако, серверы Bitzlato были изъяты в рамках совместных международных действий правоохранительных органов. Она также добавила, что арест это является предупреждением для всех, кто вовлечен в незаконную деятельность в интернете.

Ранее служба поддержки криптобиржи Bitzlato сообщила о взломе сервиса, а также о том, что хакерам удалось вывести часть средств. Однако спустя несколько часов Минюст США объявил, что сайт был заблокирован международными правоохранительными органами. Позже появилась информация, что через сервис проводились нелегальные сделки, помогающие России обходить западные санкции.

Компании,Министерство юстиции США,
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