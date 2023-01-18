В США арестовали одного из основателей криптобиржи Bitzlato

В Министерстве юстиции США сообщили, что в Майами был арестован один из основателей криптобиржи Bitzlato, россиянин Анатолий Легодимов. Об этом пишет РИА «Новости».

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Легодимова обвиняют в обороте более 700 миллионов долларов незаконных средств. Согласно словам заместителя генпрокурора США Лизы Монако, серверы Bitzlato были изъяты в рамках совместных международных действий правоохранительных органов. Она также добавила, что арест это является предупреждением для всех, кто вовлечен в незаконную деятельность в интернете.