В России произошел взрывной рост продаж парфюмерии

По итогам 2022 года продажи парфюмерии в России в штуках выросли на 27,6%, до 85,5 млн флаконов, и на 30,1%, до 142,9 млрд руб., в деньгах год к году. Рост вызван ажиотажным спросом россиян из-за опасений ухода иностранных брендов. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные оператора системы маркировки ЦРПТ.

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60,7% продаж пришлось на российскую продукцию, доля которой за год выросла на 2,5%. Кроме того, с 2,1% до 5,8% выросла доля парфюмерии из Польши. А доля поставщиков из Франции сократилась с 21% до 15,9%, Испании — с 8,5% до 7,3%, Германии — с 3,5% до 2,4%.

Исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены Петр Бобровский отмечает, что рост связан с покупками впрок из-за опасения дефицита на фоне ухода из страны иностранных брендов. Так, за первые две недели марта 2022 года продажи парфюмерии к предыдущему месяцу в штуках подскочили на 55%, до 4,6 млн флаконов, а в деньгах — на 172%, до 10,2 млрд руб.