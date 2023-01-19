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49 минут назад

Bloomberg: китайские нефтегиганты обогатились на росте мировых цен на сырье

Лера Букина

Китайским сырьевым компаниям PetroChina и Cnooc выгоден рост мировых цен на нефть. Согласно данным первой, предварительная чистая прибыль фирмы за 2022 год повысится на 68%. Вторая компания наблюдает рост доходов в два раза, пишет Bloomberg.

Bloomberg: китайские нефтегиганты обогатились на росте мировых цен на сырье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Агентство ссылается на расчеты крупнейших сырьевых фирм Китая. Столь положительная динамика компаний обусловлена началом восстановления промышленного производства в КНР после затяжного периода коронавирусных локдаунов.

В публикации говорится, что в прошлом году производство ископаемого топлива в Китае резко увеличилось, а уголь и газ достигли рекордных максимумов. Это случилось из-за того, что «экологические цели отошли на второй план по сравнению с энергетической безопасностью после бурного года с точки зрения цен».

Согласно прогнозам нефтяных гигантов КНР, спрос на топливо в стране восстановится в четвертом квартале.

Накануне стоимость нефти марки Brent поднялась выше $87 за баррель, показав рост на 1,5%. Такая картина наблюдалась впервые с 5 декабря. Ранее сообщалось, что, согласно прогнозу ведущих аналитиков банков Уолл-стрит, в обозримом будущем стоимость нефти может подняться выше $100 за баррель.

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