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1 час назад

Молдавия занялась подсчетом ущерба для судебного иска к «Газпрому»

Лера Букина

Молдавские власти все еще обдумывают подачу в суд иска на «Газпром» из-за якобы нарушений компанией условий контракта. В настоящее время подсчитывается ущерб, заявил в эфире телеканала Nord News вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну, передает агентство «Прайм».

Молдавия занялась подсчетом ущерба для судебного иска к «Газпрому»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы отправимся в суд, когда будут собраны все доказательства», — подчеркнул он.

По словам Спыну, ущерб нужно подсчитывать до тех пор, «пока не будет возвращения к соблюдению контракта на тех условиях, что он был подписан».

Он также сообщил о способности Молдавии жить без российского газа. Страна в этом смогла убедиться, указал Спыну. Он отметил, что Молдавия впервые в истории диверсифицировали источники газа и электроэнергии. Государство, как уточнил он,

может закупать их из любой точки Европы.

Контракт на поставку «голубого топлива» в Молдавию между Москвой и Кишиневом был продлен в октябре 2021 года. Условием было названо проведение аудита задолженности компании «Молдовагаз» в 2022 году. У российской стороны сохранилась возможность полностью прекратить поставки в связи с нарушением «Молдовагазом» обязательства по оплате и срокам заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности.

Компании,Андрей Спыну,Газпром,
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