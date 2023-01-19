Глава скандальной китайской компании лишился 90 процентов состояния

Состояние китайского миллиардера, основателя главного застройщика страны Evergrande Group Хуэя Ка Яня, который еще в 2017 году был вторым богатейшим человеком в Азии, сократилось на 93 процента. Об этом пишет Bloomberg.

В настоящее время капитал бизнесмена составляет приблизительно три миллиарда долларов по сравнению с 42 миллиардами долларов в 2017 году. Как указывает агентство, Хуэй Ка Янь лишился состояния из-за упадка его бизнеса в сфере недвижимости. Компания Evergrande оказалась в центре скандала, когда не смогла заплатить по своим многомиллиардным долгам и в 2021 году объявила дефолт по долларовым облигациям.

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На этом фоне бизнесмен начал терять влияние и в политическом пространстве страны. Так, в 2022 году ему запретили участвовать в заседаниях Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая, членом которого миллиардер был с 2013 года. Этот орган при руководстве КНР объединяет наиболее влиятельных представителей власти и бизнеса, и членство в нем считается «почетной наградой» за вклад в развитие страны, напомнил профессор Китайского университета Гонконга Вилли Лам.

После лишения доступа к работе совета Хуэя Ка Яня решили исключить и из его состава. 18 января были опубликованы списки лиц, которые станут членами организации на пять лет, и миллиардера там не оказалось.

Такой шаг отражает изменение отношения властей Китая к компаниям-застройщикам, многие из которых впали в немилость на фоне многолетнего кризиса в сфере недвижимости страны, нанесшего урон ее экономике. «Совсем не удивительно, что магнаты, такие как Хуэй, которые создали проблемы в секторе недвижимости своим чрезмерным использованием заемных средств, не включены в список членов совета», — сказал профессор Лам.