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2 часа назад

iPhone 14 Plus подешевел в России на четверть

Lenta.ru

Стартовый iPhone 14 Plus резко подешевел на российском рынке. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

iPhone 14 Plus подешевел в России на четверть
Фото: ТАССТАСС

Согласно каталогу медиа, стоимость представленного осенью аппарата снизилась до 70 тысяч рублей. На старте продаж российские ретейлеры оценивали гаджет в 95 тысяч рублей. Таким образом, смартфон подешевел более чем на четверть.

«Смартфон iPhone 14 Plus — находка для любителей больших экранов», — описали девайс авторы. Телефон имеет дисплей такой же диагонали, что и у топового 14 Pro Max — 6,7 дюймов. При этом гаджет лишен экранного выреза Dynamic Island, более продвинутого процессора и тройной камеры.

Телефон получил чип A15 Bionic, 5G, 6 гигабайт оперативной памяти, двойную камеру с объективами разрешением 12 мегапикселей каждый, аккумулятор емкостью 4323 миллиампер-часов. Гаджет имеет Face ID, защиту от влаги, поддержку функции обнаружения ДТП и спутниковой связи.

В конце 2022 года стало известно, что стоимость представленного в 2020 году iPhone SE снизилась на 25 процентов. Аппарат оказался доступен в российских магазинах за 30 тысяч рублей.

Компании,Mail.ru Group,
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