Девять авиакомпаний остановили полеты в России за год

У четырёх из них Росавиация отозвала на время основной документ — сертификат эксплуатанта.
Ещё один, выданный банкротящейся авиакомпании «Скол», был аннулирован, пишет газета «Коммерсантъ».
В предыдущие пять лет (2017–2021 годы) авиавласти приостановили и затем аннулировали паспорта пяти перевозчиков — это «Бурятские авиалинии», «Пионер — региональные авиалинии», «Псков Авиа», «Саратовские авиалинии» и «ВИМ-Авиа».
Опрошенные изданием эксперты называли ожидаемым уход с рынка игроков в грузовом, чартерном и деловом сегментах, отмечая, что положение крупных пассажирских авиакомпаний пока выглядит устойчивым.
Как отмечается, в начале 2000-х годов в России насчитывалось более 300 коммерческих авиакомпаний, на сегодня в реестре числится 114, при этом две трети пассажиропотока обеспечивает топ-5 игроков.