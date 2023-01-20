Девять авиакомпаний остановили полеты в России за год

У четырёх из них Росавиация отозвала на время основной документ — сертификат эксплуатанта.

Ещё один, выданный банкротящейся авиакомпании «Скол», был аннулирован, пишет газета «Коммерсантъ».

В предыдущие пять лет (2017–2021 годы) авиавласти приостановили и затем аннулировали паспорта пяти перевозчиков — это «Бурятские авиалинии», «Пионер — региональные авиалинии», «Псков Авиа», «Саратовские авиалинии» и «ВИМ-Авиа».

Опрошенные изданием эксперты называли ожидаемым уход с рынка игроков в грузовом, чартерном и деловом сегментах, отмечая, что положение крупных пассажирских авиакомпаний пока выглядит устойчивым.