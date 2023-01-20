Reuters: нефтесервисный гигант активизировал работу в России

Деятельность крупнейшей нефтесервисной компании SLB (ранее Schlumberger) в России активизировалась. Она существенно увеличила выручку после того, как из страны ушли многие конкуренты, сообщает Reuters со ссылкой на источники и на документацию предприятия.

В публикации говорится о росте выручки подразделения SLB, которое работает на территории РФ и в государствах Центральной Азии, на 25% в третьем квартале к предыдущему. Это на 12% и 11% превышает уровни других филиалов компании в странах Азии и Ближнего Востока и Северной Африки соответственно.

Согласно информации агентства, в компании прогнозируют рекордные показатели в России за четвертый квартал.

Весной прошлого года Schlumberger сообщила о планах прекратить инвестировать в проекты в России и приостановить развертывание технологий на предприятиях.

Крупнейшие нефтесервисные компании Halliburton и Baker Hughes свернули бизнес в России. Они входят в «большую четверку». Остальные компании – Weatherford и SLB – остались в стране. Однако первая решила сократить свое участие и расторгла ряд контрактов.