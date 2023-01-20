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1 час назад

Опального миллиардера нашли в Гонконге

Газета.Ru

Китайский миллиардер и основатель технологической компании Alibaba Джек Ма нашелся в Гонконге, куда прибыл для переговоров с руководителями крупнейших финансовых компаний региона. Об этом сообщает газета Hong Kong Economic Times со ссылкой на источники.

Опальный миллиардер Джек Ма нашелся в Гонконге
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Джек Ма недавно прилетел в Гонконг, чтобы встретиться с главными лицами в местных финансовых кругах. Он также планирует встретить там Китайский Новый год», — говорится в статье.

Согласно информации HKET, миллиардер, попавший в опалу за критику властей Китая, также ненадолго побывал в Таиланде. После скандального выступления в 2020 году Ма ушел из общественного поля зрения и долгое время держался в тени, констатируют журналисты.

По версии издания, поездки за рубеж и переговоры бизнесмена в Гонконге могут говорить о его постепенном возвращении в статус публичного лица.

Ранее сообщалось, что Джек Ма переехал в Японию, где прожил вторую половину 2022 года. В Токио бизнесмен переехал вместе с семьей, а из своей прежней команды привез только личного повара и охрану.

Компании,Джек Ма,Alibaba,
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