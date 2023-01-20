Опальный миллиардер Джек Ма нашелся в Гонконге

Китайский миллиардер и основатель технологической компании Alibaba Джек Ма нашелся в Гонконге, куда прибыл для переговоров с руководителями крупнейших финансовых компаний региона. Об этом сообщает газета Hong Kong Economic Times со ссылкой на источники.

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«Джек Ма недавно прилетел в Гонконг, чтобы встретиться с главными лицами в местных финансовых кругах. Он также планирует встретить там Китайский Новый год», — говорится в статье.

Согласно информации HKET, миллиардер, попавший в опалу за критику властей Китая, также ненадолго побывал в Таиланде. После скандального выступления в 2020 году Ма ушел из общественного поля зрения и долгое время держался в тени, констатируют журналисты.

По версии издания, поездки за рубеж и переговоры бизнесмена в Гонконге могут говорить о его постепенном возвращении в статус публичного лица.