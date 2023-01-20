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1 час назад

В Индии заявили о давлении со стороны Pfizer из-за вакцины от COVID-19

Елена Прошина

Американская фармацевтическая компания Pfizer заставляла Нью-Дели принять условие о своей правовой защите в случае побочных эффектов при использовании индийской вакцины от COVID-19. Об этом в своем Twiitter-аккаунте сообщил государственный министр по технологиям и электронике Индии Раджив Чандрасекар.

В Индии заявили о давлении со стороны Pfizer из-за вакцины от COVID-19
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Просто чтобы напомнить всем индийцам. Pfizer пытался заставить правительство Индии принять условие о возмещении ущерба за поставку своей вакцины против коронавируса», — написал он.

Его пост стал комментарием к видеоролику, где гендиректор американской компании Альберта Бурлу рассказывал журналистам об эффективности препарата против COVID-19 и почему она оказалась ниже 70%.

Также Чандрасекар заявил, что «оппозиция в Индии тоже оказывала давление на премьер-министра страны Наренды Моди, требуя закупить вакцину иностранного производства, а не отечественного».

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Напомним, что в сентябре 2021 года Нью-Дели отказался закупать препарат от COVID-19 у Pfizer и выполнять требование компании о правовой защите в случае побочных эффектов от использования их препаратов. На сегодняшний день в Индии вакцинируют от коронавируса тремя вакцинами: британо-шведской Covishield, индийской Covaxin и российской «Спутник V».

Компании,Pfizer,
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