Одна из крупнейших иностранных компаний может вернуться в Россию

Испанская компания Inditex, которая владеет брендами Bershka, Zara, Oysho, Stradivarius, Pull & Bear и Massimo Dutti, может вернуться на российский рынок. Бизнес приобрела компания Daher Group, уже весной она планирует открыть магазины под своими брендами. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в отрасли.

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Как рассказали собеседники издания на одежном рынке, бренд уже шьет новые коллекции, созданные при участии специалистов Inditex. Эксперты утверждают, что Daher Group неизбежно столкнется с ростом трат на ведение бизнеса, снижением спроса и высокой конкуренцией.

Уточняется, что коллекции Daher Group не будут иметь ничего общего с Inditex, специально для России создадут аналоги для каждого из брендов.