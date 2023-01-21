Одна из крупнейших иностранных компаний может вернуться в Россию

Испанская компания Inditex, которая владеет брендами Bershka, Zara, Oysho, Stradivarius, Pull & Bear и Massimo Dutti, может вернуться на российский рынок. Бизнес приобрела компания Daher Group, уже весной она планирует открыть магазины под своими брендами. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в отрасли.
Как рассказали собеседники издания на одежном рынке, бренд уже шьет новые коллекции, созданные при участии специалистов Inditex. Эксперты утверждают, что Daher Group неизбежно столкнется с ростом трат на ведение бизнеса, снижением спроса и высокой конкуренцией.
Уточняется, что коллекции Daher Group не будут иметь ничего общего с Inditex, специально для России создадут аналоги для каждого из брендов.
Издание напоминает, что Inditex приостановила работу всех магазинов на территории России весной 2022 в связи с началом боевых действий на Украине. Всего закрылись 502 магазинов, 86 среди которых — Zara. Кроме того, о приостановке работы магазинов заявили бренды Calvin Klein, H&M, Mango и Tommy Hilfiger. При этом позднее Inditex нашла способ вернуться к продаже своих товаров на территории РФ, передав российскую структуру третьей компании, не имеющей отношения к «недружественным государствам».