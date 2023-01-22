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7 минут назад

Россияне открыли больше всего компаний в Турции в 2022 году

Lenta.ruиещё 1

В Турции в 2022 году число компаний с иностранным капиталом достигло самого высокого показателя с 2010-го (20 135 фирм), больше всего их открыли россияне. Об этом пишет Anadolu со ссылкой на Союз палат и товарных бирж Турции.

Россияне открыли больше всего компаний в Турции в 2022 году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В 2022 году было основано 1363 компании с российским участием (140 акционерных обществ и 1223 общества с ограниченной ответственностью). На втором месте идут компании с иранским капиталом — 1,3 тысячи, на третьем — немецкие компании (484). Иностранные граждане главным образом вкладывали капитал в сектор оптовой торговли.

Далее — сектор недвижимости, коммерческие и другие услуги. Больше всего компаний с иностранным капиталом было создано в Стамбуле, Анталье и Анкаре.

Ранее сообщалось, что спрос на недвижимость в Турции со стороны россиян вырос на 90 процентов по сравнению с 2021-м. Несмотря на положительную динамику год к году, в декабре российский спрос на покупку турецкого жилья упал на 24,5 процента относительно ноября.

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