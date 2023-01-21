Маск нанял охрану из-за страха похищения

Бизнесмен Илон Маск нанял сотню охранников, а также потратил $14,6 тыс. на усиление системы безопасности в доме своего отца Эррола Маска в ЮАР. Это было сделано из-за страха перед похищением, пишет The Sun.

Маск-старший пояснил, что сын решил вложиться в безопасность после недавних угроз, поступивших в его адрес.

Он пояснил, что если злоумышленникам удастся похитить кого-то из них, то это будут «самые быстрые $20 млн, которые кто-либо когда-либо зарабатывал в своей жизни».

По словам Эррола Маска, в декабре 2022 года из-за опасений за благополучие своей семьи Илон заказал высокотехнологичную систему видеонаблюдения и электрифицированные заборы.