Стало известно о массовом бегстве крупных корпораций из Китая

Apple, Samsung, Microsoft, Google, Amazon и многие другие крупные мировые IT-корпорации срочно выводят свое производство из Китая, пишет «Коммерсант». Авторы утверждают, что бизнесмены переводят свои предприятия в Индию чтобы перестать зависеть от КНР. Они отмечают, что по итогам 2022 года объем экспорта iPhone из Индии превысил общую сумму в $2,5 млрд.

По данным «Коммерсанта», Apple начал выводить свое производство из Китая еще в 2020 году с ноутбуков Mac. Несколько месяцев назад также стало известно, что изготовление наушников AirPods и Beats также переедет в Индию. Кроме этого, там же Amazon будет собирать телевизоры FireTV.

Samsung же сосредоточил производство смартфонов и компьютеров во Вьетнаме, отказавшись от выпуска продукции в Китае и Южной Корее. Так же поступили и в компаниях Google, ASUS и Dell. HP рассматривает перенос мощностей по выпуску ноутбуков в Тайвань и Таиланд.

Как утверждают авторы «Коммерсанта», в поступках корпораций присутствуют также политический и экономический мотивы, поскольку из-за торговой войны с США компаниям повысили импортные пошлины. Кроме этого обозреватели подчеркивают, что в 2022 году ВВП Китая вырос на рекордно низкие за последние 40 лет 3%.