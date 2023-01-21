Магазины Zara откроются в России под новым названием

Магазины одежды Zara откроются в России весной под новым названием Maag. Об этом пишет «Коммерсант».

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Daher Group - новый владелец российского бизнеса испанской компании Inditex - намерен заняться производством одежды под собственным брендом. Первые коллекции уже шьются, их разработали с участием Inditex.

Первый магазин Maag появится в московском торговом центре «Авиапарк».

Прошлой осенью Inditex (бренды Zara, Massimo Dutti, Oysho, Bershka, Stradivarius) продал российское подразделение ливанскому франчайзи Daher Group. После этого началась работа по созданию новых сайтов-магазинов компании.

Эксперты считают, что Daher Group придется столкнуться с низким спросом, ростом затрат на бизнес и выросшей конкуренцией.