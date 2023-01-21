Магазины Zara откроются в России под новым названием

Магазины одежды Zara откроются в России весной под новым названием Maag. Об этом пишет «Коммерсант».
Daher Group - новый владелец российского бизнеса испанской компании Inditex - намерен заняться производством одежды под собственным брендом. Первые коллекции уже шьются, их разработали с участием Inditex.
Первый магазин Maag появится в московском торговом центре «Авиапарк».
Прошлой осенью Inditex (бренды Zara, Massimo Dutti, Oysho, Bershka, Stradivarius) продал российское подразделение ливанскому франчайзи Daher Group. После этого началась работа по созданию новых сайтов-магазинов компании.
Эксперты считают, что Daher Group придется столкнуться с низким спросом, ростом затрат на бизнес и выросшей конкуренцией.
Ранее стало известно, что производство одежды в России за семь месяцев 2020 года выросло на 11,6%.