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1 час назад

Магазины Zara откроются в России под новым названием

Майк Габриелян

Магазины одежды Zara откроются в России весной под новым названием Maag. Об этом пишет «Коммерсант».

Магазины Zara откроются в России под новым названием
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Daher Group - новый владелец российского бизнеса испанской компании Inditex - намерен заняться производством одежды под собственным брендом. Первые коллекции уже шьются, их разработали с участием Inditex.

Первый магазин Maag появится в московском торговом центре «Авиапарк».

Прошлой осенью Inditex (бренды Zara, Massimo Dutti, Oysho, Bershka, Stradivarius) продал российское подразделение ливанскому франчайзи Daher Group. После этого началась работа по созданию новых сайтов-магазинов компании.

Эксперты считают, что Daher Group придется столкнуться с низким спросом, ростом затрат на бизнес и выросшей конкуренцией.

Ранее стало известно, что производство одежды в России за семь месяцев 2020 года выросло на 11,6%.

Компании,Коммерсант,
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