В РФ заявили о стремлении максимально сохранить коллектив Запорожской АЭС

«Боятся люди, но идет все равно процесс подписания контрактов, он просто медленнее гораздо стал, мы не блефуем. Мы все время говорили, что мы ориентированы на максимальное сохранение коллектива ЗАЭС», - сказал Карчаа в беседе с ТАСС.