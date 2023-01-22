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44 минуты назад

В «Росэнергоатоме» заявили о важности максимального сохранения коллектива ЗАЭС

ТК «Звезда»иещё 3

Советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа сообщил, что срок подписания контрактов работников Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) с эксплуатирующей компанией был продлен. По его словам, решение было принято во избежание излишнего давления на людей.

В РФ заявили о стремлении максимально сохранить коллектив Запорожской АЭС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Боятся люди, но идет все равно процесс подписания контрактов, он просто медленнее гораздо стал, мы не блефуем. Мы все время говорили, что мы ориентированы на максимальное сохранение коллектива ЗАЭС», - сказал Карчаа в беседе с ТАСС.

Кроме того, советник гендиректора концерна подчеркнул, что Россия обладает кадровым резервом, который позволит восполнить вакантные места. Он добавил, что однажды наступит момент, когда ожидание может стоить ядерной безопасности.

Также Ренат Карчаа рассказал, что Украина пытается завербовать сотрудников ЗАЭС по телефону. Сотрудникам и их семьям продолжают поступать угрозы от украинской стороны.

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