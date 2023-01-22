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19 минут назад

«Газпром» собрался вложить деньги в Африку

Lenta.ruиещё 1

Посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука заявил РИА Новости, что государственная южноафриканская компания PetroSA собралась возобновить переговоры с «Газпромом» по вопросу инвестиций в энергосектор страны.

«Газпром» собрался вложить деньги в Африку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Были какие-то задержки, но могу вас заверить, что сейчас намечены переговоры между "Газпромом" и PetroSA. С дипмиссией и послом связались представители "Газпрома", они ищут возможности для инвестирования в энергетический сектор ЮАР», — заявил он.

PetroSA принадлежат морские месторождения в районе Кейптауна, в заливе Моссел. Разработка нефти там началась еще в 1970-х годах.

Посол подчеркнул, что российская сторона должна решить, в какую именно сферу хочет вкладывать деньги, ЮАР же готова к сотрудничеству.

«Газпром» подписал с Казахстаном дорожную карту по сотрудничеству в газовой отрасли

В сентябре прошлого года спикер МИД Южно-Африканской Республики Клейсон Моньела заявил о нежелании страны вводить санкции против России. При этом в начале июня африканские компании приостановили работу с «Газпромом».

Компании,Газпром,
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