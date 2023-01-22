«Газпром» собрался вложить деньги в Африку

«Были какие-то задержки, но могу вас заверить, что сейчас намечены переговоры между "Газпромом" и PetroSA. С дипмиссией и послом связались представители "Газпрома", они ищут возможности для инвестирования в энергетический сектор ЮАР», — заявил он.