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16 минут назад

Германия назвала срок полного замещения российского газа

Lenta.ruиещё 2

Германии понадобится еще три года, чтобы создать мощности по приему сжиженного природного газа (СПГ), которые позволят полностью заместить трубопроводные поставки российского топлива. Такой срок назван в предоставленном Bloomberg ответе Министерства экономики страны на запрос депутатов Левой партии.

Германия назвала срок полного замещения российского газа
Фото: ТАССТАСС

По оценке ведомства, к 2026 году ФРГ удастся построить инфраструктуру для приема 56 миллиардов кубометров СПГ — столько трубопроводного газа страна импортировала из России в 2021 году. К 2030 году мощности планирует расширить до 76,5 миллиарда кубометров, что эквивалентно 80 процентам общего потребления газа в Германии в 2021 году.

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Депутат от Левой партии Кристиан Лейе в разговоре с изданием заявил, что проблемы для европейского газового рынка создает также и нехватка мощностей по производству СПГ у его поставщиков. По его прогнозу, в ближайшие три-четыре года экспортерам сжиженного топлива не удастся удовлетворить растущий спрос в мире. В связи с этим у Германии сформировалась «негласная стратегия» — продолжать платить огромные суммы за поставки СПГ, в то время как другие, менее богатые страны «останутся с пустыми руками», подчеркнул Лейе.

Bloomberg также процитировал слова канцлера ФРГ Олафа Шольца, который заявил в январе, что страна извлекла урок из чрезмерной зависимости от энергоресурсов из России. После начала украинского конфликта Германия стала снижать долю России в импорте газа за счет сокращения потребления, импорта СПГ через соседние европейские страны и увеличения трубопроводных поставок из Норвегии и Нидерландов. Теперь же, по словам Шольца, цель Германии — нарастить мощности по приему СПГ до такой степени, чтобы располагать тем же количеством газа, что и в 2021, без импорта из России.

Названа причина сокращения поставок газа из США в Европу

Вместе с тем цены на газ в Европе неуклонно снижаются на фоне аномально теплой погоды и больших запасов в хранилищах региона. Вопрос стоимости газа, показывавшей резкий рост в 2022 году на фоне существенного сокращения поставок из России, был одним из аргументов для тезисов о рисках рецессии для европейской экономики. По мере стабилизации ситуации специалисты стали ожидать, что ВВП еврозоны по итогам текущего года продолжит рост.

Компании,Олаф Шольц,
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