Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+2° в 
USD 68.67EUR 74.34
Войти в почту
42 минуты назад

Россия приготовилась к запуску прямого авиасообщения с ЮАР

Lenta.ru

ЮАР обсуждает запуск четырех прямых рейсов в неделю с российской Nordwind, сказал РИА Новости посол страны в Москве Мзувукиле Макетука.

Россия приготовилась к запуску прямого авиасообщения с ЮАР
Фото: ТАССТАСС

«В конце февраля 2022 года мы должны были запустить 4 прямых рейса, один из них в Кейптаун, потому что русским нравится этот город. Наш департамент транспорта обсуждал с российским транспортным министерством рейсы &quo"Аэрофлота", потом нам сообщили, что было принято решение, что это будет компания Nordwind», — отметил он.

Макетука сказал, что ждет, когда российская сторона сообщит о готовности Nordwind. Пока речь идет о пассажирских рейсах для развития туризма.

Ранее российским путешественникам предложили слетать в ЮАР зимой за 24,5 тысячи рублей. Так, наиболее бюджетный вариант перелета предлагает национальная авиакомпания ОАЭ Etihad Airways: билет по маршруту Москва — Абу-ДабиЙоханнесбург с вылетом из столичного аэропорта Шереметьево обойдется туристу в 24,5 тысячи рублей. Время в пути составит около 19 часов.

Компании,Аэропорт Шереметьево,Аэрофлот,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители