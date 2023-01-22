Россия приготовилась к запуску прямого авиасообщения с ЮАР

«В конце февраля 2022 года мы должны были запустить 4 прямых рейса, один из них в Кейптаун, потому что русским нравится этот город. Наш департамент транспорта обсуждал с российским транспортным министерством рейсы &quo"Аэрофлота", потом нам сообщили, что было принято решение, что это будет компания Nordwind», — отметил он.