Российский Tetra Pak перезапустил производство упаковки в стране

Российское подразделение шведско-швейцарский компании Tetra Pak помогает перезапустить отечественное производство упаковки. Об этом написало агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение вице-премьера Виктории Абрамченко.

По ее словам, филиал Tetra Pak на российской территории в настоящее время вышел на промышленное использование картона в качестве основы для детского питания — упаковки 200 миллилитров для соков и молочных продуктов. Так она ответила на вопрос о том, на каком этапе находятся первые эксперименты по производству отечественной упаковки.

В то же время Абрамченко сообщила, что производители чая и кофе испытывают сложности с наличием фильтр-бумаги и ниточек для пакетиков с чаем, а производителям консервов необходимы кольца для жестяных банок.

Кроме того, вице-премьер указала на важность сбора производителей пищевой продукции и производителей сопутствующих материалов и упаковки в единую цепочку. Также профильные ведомства могут решить проблему по каждому направлению либо за счет параллельного импорта, либо за счет поставок из дружественных стран, либо за счет производства внутри страны.