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44 минуты назад

В Казахстане рестораны McDonald`s начнут работать без названия

РИА "ФедералПресс"

В Казахстане возобновят работу рестораны, которые раньше работали под брендом McDonald`s. Пока кафе быстрого питания будут работать без названия.

В Казахстане рестораны McDonald`s начнут работать без названия
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«В Алма-Аты на крыше одного из ресторанов, где ранее был размещен логотип McDonald's, в настоящее время установлены вывески «Мы открыты» на казахском и русском языках», – передает РИА Новости.

Отмечается, что на дверях заведения висит объявление, что ресторан откроется в 10:00 по местному времени. Ожидается, что покупатели смогут приобрести «Биф тейсти», «Чикен тейсти», «Фиш бургер» и другие блюда.

Добавим, что McDonald's приостановил работу в Казахстане в середине ноября.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что в Беларуси откроют рестораны «Вкусно – и точка» вместо McDonald's.

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