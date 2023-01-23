В Казахстане рестораны McDonald`s начнут работать без названия

В Казахстане возобновят работу рестораны, которые раньше работали под брендом McDonald`s. Пока кафе быстрого питания будут работать без названия.

«В Алма-Аты на крыше одного из ресторанов, где ранее был размещен логотип McDonald's, в настоящее время установлены вывески «Мы открыты» на казахском и русском языках», – передает РИА Новости.

Отмечается, что на дверях заведения висит объявление, что ресторан откроется в 10:00 по местному времени. Ожидается, что покупатели смогут приобрести «Биф тейсти», «Чикен тейсти», «Фиш бургер» и другие блюда.

Добавим, что McDonald's приостановил работу в Казахстане в середине ноября.