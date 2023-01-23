Потанин заявил о наличии у РФ «прививки 1917-го» от изъятия активов

Россия готова к конфискации активов Западом, так как имеет опыт с 1917 года. Об этом заявил бизнесмен России Владимир Потанин, который занимает второе место страны в рейтинге Forbes.
«Мы свою прививку уже получили в 1917 году. Поэтому надо вот просто вспомнить о том, к чему у нас прививка от неуважения к личным свободам людей и праву собственности привела, так будем по совокупности говорить, к плохим последствиям», — заявил Потанин в разговоре с агентством РБК.
Бизнесмен связывает понятие «прививка» с «скрытой формой воровства», которую применяют страны Запада при конфискации российских активов.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого страны Запада стали замораживать российские активы и использовать их в своих целях. 9 октября в Bloomberg написали, что Еврокомиссия готовит механизм, который позволит использовать замороженные деньги России для того, чтобы спонсировать Украину. 22 января МИД Финляндии заморозила активы россиян на сумму в 187 миллионов евро, передает RT.