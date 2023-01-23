Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+5° в 
USD 68.67EUR 74.34
Войти в почту
28 минут назад

Бизнесмен Потатин: Россия была готова к конфискации активов с 1917 года

Ura.Ru

Россия готова к конфискации активов Западом, так как имеет опыт с 1917 года. Об этом заявил бизнесмен России Владимир Потанин, который занимает второе место страны в рейтинге Forbes.

Потанин заявил о наличии у РФ «прививки 1917-го» от изъятия активов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы свою прививку уже получили в 1917 году. Поэтому надо вот просто вспомнить о том, к чему у нас прививка от неуважения к личным свободам людей и праву собственности привела, так будем по совокупности говорить, к плохим последствиям», — заявил Потанин в разговоре с агентством РБК.

Бизнесмен связывает понятие «прививка» с «скрытой формой воровства», которую применяют страны Запада при конфискации российских активов.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого страны Запада стали замораживать российские активы и использовать их в своих целях. 9 октября в Bloomberg написали, что Еврокомиссия готовит механизм, который позволит использовать замороженные деньги России для того, чтобы спонсировать Украину. 22 января МИД Финляндии заморозила активы россиян на сумму в 187 миллионов евро, передает RT.

Компании,Владимир Потанин,Владимир Путин,Еврокомиссия,
11
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители