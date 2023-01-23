Потанин заявил о наличии у РФ «прививки 1917-го» от изъятия активов

«Мы свою прививку уже получили в 1917 году. Поэтому надо вот просто вспомнить о том, к чему у нас прививка от неуважения к личным свободам людей и праву собственности привела, так будем по совокупности говорить, к плохим последствиям», — заявил Потанин в разговоре с агентством РБК.