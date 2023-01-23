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1 час назад

Fox News: миллиардер Джордж Сорос потратил не менее $131 млн на подкуп американских СМИ

Газета.Ru

Американский телеканал Fox News утверждает, что миллиардер Джордж Сорос многие годы занимается подкупом СМИ с целью, чтобы они освещали происходящие в мире события так, как ему выгодно.

Сороса обвинили в подкупе американских СМИ
Фото: Газета.ruГазета.ru

По данным телеканала, в течение многих лет Сорос якобы финансировал 54 влиятельных деятелей СМИ, в частности, журналистов, репортеров, телеведущих, главредов CNN, NBC, CBS, Bloomberg, NPR и Washington Post.

Согласно информации MRC Business, на которую ссылается Fox News, за все время бизнесмен потратил около $131 млн, чтобы 253 СМИ освещали происходящие в мире события именно так, как он требует.

Отмечается, что Сорос спонсировал эти СМИ через группы, в которые он вкладывал деньги. Филантроп ратовал за поддержку абортов, контроль над рождаемостью, марксистскую экономику, экологический экстремизм, а также за отказ от финансировании полиции из федерального бюджета.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, в том случае, если американские СМИ действительно получали деньги за то, чтобы публиковались определенные инфоповоды, вся демократия США будет брошена «на помойку истории».

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