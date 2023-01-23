Потанин: «Норникель» перестроит свою политику и сконцентрируется на России

«Норильский никель» перестает рассматривать экспансию на другие рынки из-за санкционной политики недружественных стран. Компания перестроит свою инвестиционную политику и сосредоточится на России, заявил ее глава Владимир Потанин в интервью РБК.

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Он признался в том, что планы экспансии по некоторым бизнесам ранее были.

«И наоборот, мы участвовали в разных стартапах в других странах в надежде привести их в Россию, чтобы здесь укрепить наши существующие бизнесы», - подчеркнул Потанин.

У России сейчас таких возможностей фактически больше нет, констатировал он. По словам предпринимателя, в настоящее время наблюдается переориентация бизнеса на внутренний рынок. В эту цепочку будут вовлечены дружественные страны и партнеры, указал он.