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1 час назад

Потанин: «Норникель» перестроит свою политику и сконцентрируется на России

Лера Букина

«Норильский никель» перестает рассматривать экспансию на другие рынки из-за санкционной политики недружественных стран. Компания перестроит свою инвестиционную политику и сосредоточится на России, заявил ее глава Владимир Потанин в интервью РБК.

Потанин: «Норникель» перестроит свою политику и сконцентрируется на России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он признался в том, что планы экспансии по некоторым бизнесам ранее были.

«И наоборот, мы участвовали в разных стартапах в других странах в надежде привести их в Россию, чтобы здесь укрепить наши существующие бизнесы», - подчеркнул Потанин.

У России сейчас таких возможностей фактически больше нет, констатировал он. По словам предпринимателя, в настоящее время наблюдается переориентация бизнеса на внутренний рынок. В эту цепочку будут вовлечены дружественные страны и партнеры, указал он.

Ранее «Известия», ссылаясь на аналитиков компании Venture Guide, сообщили, что в 2022 году суммарный объем венчурных инвестиций в российские проекты сократился на 57%, причем 80% покупок в денежном выражении пришлось на прошлый январь. Ключевым драйвером рынка для инновационного бизнеса стало государство, говорилось в материале.

Компании,Владимир Потанин,Норникель,
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