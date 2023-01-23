Потанин: «Норникель» перестроит свою политику и сконцентрируется на России

«Норильский никель» перестает рассматривать экспансию на другие рынки из-за санкционной политики недружественных стран. Компания перестроит свою инвестиционную политику и сосредоточится на России, заявил ее глава Владимир Потанин в интервью РБК.
Он признался в том, что планы экспансии по некоторым бизнесам ранее были.
«И наоборот, мы участвовали в разных стартапах в других странах в надежде привести их в Россию, чтобы здесь укрепить наши существующие бизнесы», - подчеркнул Потанин.
У России сейчас таких возможностей фактически больше нет, констатировал он. По словам предпринимателя, в настоящее время наблюдается переориентация бизнеса на внутренний рынок. В эту цепочку будут вовлечены дружественные страны и партнеры, указал он.
Ранее «Известия», ссылаясь на аналитиков компании Venture Guide, сообщили, что в 2022 году суммарный объем венчурных инвестиций в российские проекты сократился на 57%, причем 80% покупок в денежном выражении пришлось на прошлый январь. Ключевым драйвером рынка для инновационного бизнеса стало государство, говорилось в материале.