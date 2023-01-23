СМИ: компаниям из РФ запретят включать в контракты ссылки на потолок цен

В скором времени правительством будет принято постановление, которое предполагает введение запрета для российских компаний на включение в экспортные контракты ссылок на введенный Западом потолок цен на нефть. Об этом сообщает «Коммерсант».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Экспортерам будут необходимо направлять контракты на проверку в Федеральную таможенную службу (ФТС). При выявлении нарушений она будет блокировать отгрузки. Вместе систем фирмы должны сами следить, чтобы их контрагенты при дальнейшей перепродаже нефти тоже не использовали потолок.

Компания в течение пяти рабочих дней должна проинформировать ФТС и Минэнерго о наличии контрактов с предельной стоимостью, если таковые обнаружатся.

По словам собеседника в отрасли, мониторинг иностранных покупателей может осуществляться только в отношении тех трейдеров, которые так или иначе подконтрольны компаниям РФ.

Минэнерго каждый месяц будет запрашивать от экспортеров информацию об условиях их контрактов. Речь идет не только о покупателях и цене, но и о направлениях фактических отгрузок и условиях фрахта и страхования грузов. На базе этой информации ведомство будет готовить ежеквартальные отчеты в межведомственную рабочую группу по ТЭКу.