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49 минут назад

СМИ: компаниям из РФ запретят включать в контракты ссылки на потолок цен

Лера Букина

В скором времени правительством будет принято постановление, которое предполагает введение запрета для российских компаний на включение в экспортные контракты ссылок на введенный Западом потолок цен на нефть. Об этом сообщает «Коммерсант».

СМИ: компаниям из РФ запретят включать в контракты ссылки на потолок цен
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Экспортерам будут необходимо направлять контракты на проверку в Федеральную таможенную службу (ФТС). При выявлении нарушений она будет блокировать отгрузки. Вместе систем фирмы должны сами следить, чтобы их контрагенты при дальнейшей перепродаже нефти тоже не использовали потолок.

Компания в течение пяти рабочих дней должна проинформировать ФТС и Минэнерго о наличии контрактов с предельной стоимостью, если таковые обнаружатся.

По словам собеседника в отрасли, мониторинг иностранных покупателей может осуществляться только в отношении тех трейдеров, которые так или иначе подконтрольны компаниям РФ.

Минэнерго каждый месяц будет запрашивать от экспортеров информацию об условиях их контрактов. Речь идет не только о покупателях и цене, но и о направлениях фактических отгрузок и условиях фрахта и страхования грузов. На базе этой информации ведомство будет готовить ежеквартальные отчеты в межведомственную рабочую группу по ТЭКу.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия никаких потолков признавать не будет. Он назвал принятие этих решений шагом в сторону дестабилизации мировых энергетических рынков.

Компании,Дмитрий Песков,ФТС России,Коммерсант,
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