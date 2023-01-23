Япония резко поднимет стоимость страхования судов с СПГ в России

Ранее японские страховые компании, следуя примеру западных партнеров, также хотели с 1 января прекратить страховать суда в водах РФ на случай военного ущерба, однако в итоге отказались от такого решения. На ситуацию большое влияние оказали, в частности, власти Японии, для которых крайне важны поставки СПГ по проекту "Сахалин-2", на который приходится почти 9% потребления Японией сжиженного природного газа. Этот объем практически целиком идет на выработку электроэнергии, обеспечивая 3% ее генерации в стране. Правительство Японии неоднократно заявляло, что крайне заинтересовано в поставках СПГ и нефти с "Сахалина-2". С согласия США и Евросоюза они временно выведены из-под действия решений, связанных с ценовым потолком на импорт нефти из России.