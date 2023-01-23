Япония резко поднимет стоимость страхования судов с СПГ в России

Крупнейшие японские страховые компании приняли решение значительно повысить стоимость страхования перевозок по морю сжиженного природного газа (СПГ) из России. Об этом в понедельник сообщило агентство Kyodo.
Суммы страховых взносов увеличатся примерено на 80%. Kyodo отмечает, что повышение платы за страхование перевозок СПГ из РФ может еще сильнее повысить стоимость электроэнергии на японском внутреннем рынке.
Ранее японские страховые компании, следуя примеру западных партнеров, также хотели с 1 января прекратить страховать суда в водах РФ на случай военного ущерба, однако в итоге отказались от такого решения. На ситуацию большое влияние оказали, в частности, власти Японии, для которых крайне важны поставки СПГ по проекту "Сахалин-2", на который приходится почти 9% потребления Японией сжиженного природного газа. Этот объем практически целиком идет на выработку электроэнергии, обеспечивая 3% ее генерации в стране. Правительство Японии неоднократно заявляло, что крайне заинтересовано в поставках СПГ и нефти с "Сахалина-2". С согласия США и Евросоюза они временно выведены из-под действия решений, связанных с ценовым потолком на импорт нефти из России.