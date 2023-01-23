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1 час назад

Фонд Билла Гейтса вложил $12 миллионов в корм для коров

Мир24иещё 2

Breakthrough Energy Ventures – фонд основателя Microsoft Билла Гейтса – вложил 12 миллионов долларов в австралийский стартап Rumin8, производящий кормовую добавку для коров, которая сокращает выбросы метана от крупного рогатого скота, передает агентство Bloomberg.

Фонд Билла Гейтса вложил $12 млн в корм для коров
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В раунде инвестиций также участвовал холдинг Harvest Road, принадлежащий австралийскому миллиардеру Эндрю Форресту. Полученные средства стартап намерен использовать на коммерческие испытания продукта.

Компания Rumin8 была основана два года назад. Она изготовляет кормовую добавку с содержанием бромоформа, который вырабатывается фитопланктоном и водорослями в океане. Результаты лабораторных испытаний показали, что добавка способна сократить выбросы метана от крупного рогатого скота более чем на 95%.

Ранее китайские ученые разработали устройство, позволяющее отслеживать здоровье и самочувствие коров в режиме реального времени.

Компании,Билл Гейтс,
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