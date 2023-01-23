Фонд Билла Гейтса вложил $12 млн в корм для коров

Breakthrough Energy Ventures – фонд основателя Microsoft Билла Гейтса – вложил 12 миллионов долларов в австралийский стартап Rumin8, производящий кормовую добавку для коров, которая сокращает выбросы метана от крупного рогатого скота, передает агентство Bloomberg.
В раунде инвестиций также участвовал холдинг Harvest Road, принадлежащий австралийскому миллиардеру Эндрю Форресту. Полученные средства стартап намерен использовать на коммерческие испытания продукта.
Компания Rumin8 была основана два года назад. Она изготовляет кормовую добавку с содержанием бромоформа, который вырабатывается фитопланктоном и водорослями в океане. Результаты лабораторных испытаний показали, что добавка способна сократить выбросы метана от крупного рогатого скота более чем на 95%.
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