Фонд Билла Гейтса вложил $12 млн в корм для коров

Breakthrough Energy Ventures – фонд основателя Microsoft Билла Гейтса – вложил 12 миллионов долларов в австралийский стартап Rumin8, производящий кормовую добавку для коров, которая сокращает выбросы метана от крупного рогатого скота, передает агентство Bloomberg.

Компания Rumin8 была основана два года назад. Она изготовляет кормовую добавку с содержанием бромоформа, который вырабатывается фитопланктоном и водорослями в океане. Результаты лабораторных испытаний показали, что добавка способна сократить выбросы метана от крупного рогатого скота более чем на 95%.