Uniqlo передумала окончательно уходить из России

Японский бренд одежды Uniqlo постепенно освобождает площадки в российских торговых центрах. Вместе с тем, в России могут остаться до пяти магазинов компании, пишут «Известия» со ссылкой на источник.

Источник пояснил, что Uniqlo оптимизирует число своих магазинов в стране, но не покидает рынок в целом.

Напомним, что 7 марта 2022 года глава компании Fast Retailing Тадаси Янаи рассказал, что бренд Uniqlo продолжит работать в России.

Он подчеркнул, что одежда относится к предметам жизненной необходимости. Вместе с тем, 10 марта 2022 года пресс-служба корпорации сообщила о приостановке деятельности в России.