Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+6° в 
USD 68.63EUR 74.73
Войти в почту
1 час назад

Uniqlo передумала окончательно уходить из России

Илья Родин

Японский бренд одежды Uniqlo постепенно освобождает площадки в российских торговых центрах. Вместе с тем, в России могут остаться до пяти магазинов компании, пишут «Известия» со ссылкой на источник.

Источник пояснил, что Uniqlo оптимизирует число своих магазинов в стране, но не покидает рынок в целом.

Напомним, что 7 марта 2022 года глава компании Fast Retailing Тадаси Янаи рассказал, что бренд Uniqlo продолжит работать в России.

Он подчеркнул, что одежда относится к предметам жизненной необходимости. Вместе с тем, 10 марта 2022 года пресс-служба корпорации сообщила о приостановке деятельности в России.

Раскрыты потери зарубежных компаний после ухода из России

После перерыва товары бренда появились на маркетплейсе Ozon. В продажу поступили верхняя одежда, белье и трикотаж.

Компании,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители