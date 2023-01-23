В России начались сложности с нитками для пакетиков чая

Российские чайные и кофейные компании начали испытывать сложности с фильтр-бумагой и нитками для чайных пакетиков, эти проблемы вскрылись после того, как были решены первоочередные задачи. Об этом в интервью РИА Новости рассказала вице-премьер Виктория Абрамченко.

По словам, в перезапуске производства упаковки предприятиям помогло российское подразделение шведской компании Tetra Pak. В июне появилась первая отечественная упаковка, а в начале 2023 года было налажено промышленное производство.

Еще одной проблемой стало отсутствие колец для жестяных банок, необходимых производителям консервов. В настоящее время профильные ведомства готовят дорожные карты по каждому направлению, чтобы понять, за счет чего можно решить проблемы. Вариантами остаются собственное производство, поставки из дружественных стран или параллельный импорт.