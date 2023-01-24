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59 минут назад

M&M's откажется от использования в рекламе знаменитых персонажей в форме конфет

Lenta.ruиещё 2

Бренд M&M's компании Mars откажется от использования в рекламе знаменитых персонажей «spokescandies» («говорящих конфет»), том числе от Красного и Желтого. Об этом пишет издание Wall Street Journal.

M&M's перестанет использовать в рекламе «говорящие конфеты»
Фото: UnsplashUnsplash

Причиной такого решения стали споры, которые разразились в интернете после того, как компания внесла изменения в облик персонажей. Перемены начались в январе прошлого года. Планировалось сделать героев более инклюзивными и поддерживающими для женщин. Несмотря на то, что большинство изменений были незначительными — например, зеленая M&M сменила ботинки go-go на кроссовки, а из имен персонажей исчезли приставки «мистер» и «миссис» — многие пользователи сети остались недовольны.

В компании заверили, что не ожидали такой реакции со стороны покупателей.

«Но теперь мы понимаем — даже обувь конфетки может быть разъединяющей. Это последнее, что хотели M&M's, поскольку мы все стремимся объединить людей», — отметили в пресс-службе.

На какой срок бренд решил убрать шоколадных персонажей, пока неизвестно. Сообщается, что их временно заменит комик и актриса Майя Рудольф. Она сыграет главную роль в рекламе, которая выйдет в феврале.

Ранее сообщалось, что крупнейшие мировые производители газировки Coca-Cola и PepsiCo решили переименовать свои фирменные холодильники с напитками в российских магазинах, а также изменить их внешний вид. Ребрендинг затронет более половины из примерно 1 миллиона аппаратов, установленных в российских в торговых точках.

Компании,Майя Рудольф,Coca-Cola,
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