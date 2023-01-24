Минюст США подаст иск против Google

Министерство юстиции США, которое также выполняет функции генпрокуратуры, подаст иск против корпорации Google из-за ее доминирующего положения на рынке интернет-рекламы. Об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным собеседников агентства, иск может быть подан 24 января.
В случае подачи заявления это будет вторым антимонопольным делом Минюста против Google, компании, которая занимает первое место на рынке цифровой рекламы в США и в мире. Google владеет сервисом покупки рекламы и продает рекламу издателям, а также руководит торговой биржей, где обе стороны совершают сделки.
Как пишет Bloomberg, ранее против Google в США подали три отдельных иска генпрокуроры штатов. Они утверждают, что компания доминирует на рынках онлайн-поиска, рекламных технологий и приложений на мобильной платформе Android, что нарушает антимонопольное законодательство.
В свою очередь Google утверждает, что рынок онлайн-рекламы переполнен. Компания в ходе слушаний в Конгрессе и в судебных документах отмечала, что в числе ее конкурентов Amazon, Microsoft и Meta (компания признана экстремистской в РФ).