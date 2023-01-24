Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+2° в 
USD 68.63EUR 74.73
Войти в почту
1 час назад

Bloomberg: Минюст США подаст иск против Google из-за доминирования на рынке рекламы

ТАССиещё 1

Министерство юстиции США, которое также выполняет функции генпрокуратуры, подаст иск против корпорации Google из-за ее доминирующего положения на рынке интернет-рекламы. Об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Минюст США подаст иск против Google
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным собеседников агентства, иск может быть подан 24 января.

В случае подачи заявления это будет вторым антимонопольным делом Минюста против Google, компании, которая занимает первое место на рынке цифровой рекламы в США и в мире. Google владеет сервисом покупки рекламы и продает рекламу издателям, а также руководит торговой биржей, где обе стороны совершают сделки.

Как пишет Bloomberg, ранее против Google в США подали три отдельных иска генпрокуроры штатов. Они утверждают, что компания доминирует на рынках онлайн-поиска, рекламных технологий и приложений на мобильной платформе Android, что нарушает антимонопольное законодательство.

В свою очередь Google утверждает, что рынок онлайн-рекламы переполнен. Компания в ходе слушаний в Конгрессе и в судебных документах отмечала, что в числе ее конкурентов Amazon, Microsoft и Meta (компания признана экстремистской в РФ).

Компании,Amazon,Google,Microsoft,Министерство юстиции США,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители