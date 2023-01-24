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27 минут назад

M&M's откажется от «говорящих конфет» в рекламе

Никита Бородкин

Бренд M&M’s компании Mars на некоторое время уберет из рекламы «говорящие конфеты» (spokescandles), в том числе наиболее известных Красного и Желтого. Об этом сообщает the Wall Street Journal.

M&M's перестанет использовать в рекламе «говорящие конфеты»
Фото: M&M'sM&M's

«За последний год мы внесли некоторые изменения в наши любимые "spokescandies". Мы не были уверены, что кто-нибудь вообще заметит. И мы определенно не думали, что это взорвет интернет. Но теперь мы понимаем — даже обувь конфетки может быть разъединяющей», — заявили в бренде.

Сейчас место «говорящих конфет» займет комик Майя Рудольф, которая сыграет главную роль в новой рекламе — ее выход запланирован в феврале. Вместе с тем конфеты будут использоваться в оформлении аккаунтов M&M's в соцсетях.

Напомним, что недавно бренд представил новую упаковку в поддержку женщин — на ней использовались только женские персонажи в виде коричневой, зеленой и фиолетовой конфеты. Кроме того, M&M's решил обновить внешность и черты характера Красного, Желтого, Оранжевого, Синего, Зелёной и Коричневой, чтобы они лучше соответствовали интересам аудитории и отражали современный тренд на инклюзивность.

Пользователям сети показалось, что новые образы дискриминировали конфеты и делали некоторых из них менее привлекательными. Кроме того, не понравилось и использование гендерно-нейтральной обуви некоторым женскими персонажами.

Компании,Майя Рудольф,
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