Более 20 бизнес-миссий планируют организовать для столичных компаний до конца года

В 2023 году Московский экспортный центр (МЭЦ) организует для столичных компаний 22 бизнес-миссии. На них предприниматели смогут представить свои товары и услуги за рубежом. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

«В течение года деловые встречи для столичных компаний будут организованы в странах Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки и в других регионах. Также в 2023 году продолжится работа по расширению географии проведения переговоров. В частности, впервые предпринимателей пригласят к участию в бизнес-миссиях с партнерами из ЮАР, Иордании, Бразилии, Таиланда, Монголии и Кувейта», - приводятся в сообщении слова руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина.

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Уточняется, что компании города могут присоединиться как в выездным бизнес-миссиям, так и к реверсным (деловые переговоры с зарубежными партнерами в Москве). Кроме того, состоятся онлайн-мероприятия. Подать заявку на участие можно на сайте - moscow-export.com/business_mission/

Как поясняется, представить продукцию зарубежным покупателям при поддержке города смогут производители пищевых товаров, электрического оборудования, текстильной и косметической продукции, ИТ-разработчики, а также компании медицинской, анимационной, строительной и других отраслей.

Московский экспортный центр профинансирует всю деловую составляющую мероприятий, включая организацию встреч, услуги переводчиков и другие затраты, добавили в материале. Принять участие в бизнес-миссиях могут ООО и ИП Москвы, зарегистрированные не менее полугода назад. Компания не должна иметь бюджетных задолженностей, а также находиться в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства.

«Всего с 2019 года МЭЦ организовал 78 бизнес-миссий, в которых приняли участие около 1500 столичных предпринимателей. В результате многие предприятия города смогли организовать продажи за рубежом или расширить географию сбыта. Например, производитель вентиляционных комплексов и поставщик экопродуктов экспортируют в Казахстан, компания по установке автомобильного оборудования начала работу в Индии, московский мебельный завод заключил контракт на продажу стеллажей в Узбекистане, а разработчики системы защитных энергосберегающих покрытий продали продукцию в Китай», - уточнил Алексей Фурсин.